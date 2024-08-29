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"Первый информационный" телеканал начнет вещание 17 сентября, в День народного единства

"Первый информационный" телеканал начнет вещание 17 сентября, в День народного единства.

Председатель НГТРК Иван Эйсмонт поделился подробностями: "Мы начнем работать 17 сентября, в День народного единства. Это будет подарок стране. Добрая белорусская традиция - дарить нашим людям подарки в особые даты, в особые дни. Вот мы и решили, что первый новостной канал выйдет впервые в эфир 17 сентября, в День народного единства".

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