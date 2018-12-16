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Первый инновационный центр электроники откроет "Горизонт" уже в январе в Минске


Торговая палата планирует продолжить организацию бесплатной подготовки специалистов по внешнеэкономической деятельности. Инициативу поддержало и правительство страны.

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