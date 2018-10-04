Первый канал Белорусского радио и журнал "Маладосць" запускают литературный проект-конкурс

В любви к малой родине на всю страну может признаться каждый! Первый национальный канал Белорусского радио совместно с журналом "Маладосць" запускает литературный проект-конкурс “Бацькаўшчына светлая мая”, посвященный Году малой родины. Свою работу - эссе или в форме стихотворения - можно присылать с начала ноября. Возрастных ограничений нет. В жюри - белорусские писатели, критики, редакторы литературных журналов и радиопрограмм.

Галина Шаблинская, завотделом Первого национального канала Белорусского радио: "Тема эта для всех нас святая, к ней всегда обращались и продолжают обращаться творческие люди. Есть прекрасные образцы литературной классики, посвященные именно родине, именно тем уголкам, откуда походит человек, и поэтому мы решили, что в этом сезоне это будет одна из таких главных идей отдела литературно-художественных программ Первого национального канала Белорусского радио".

Светлана Вотинова, главный редактор журнала "Маладосць": "Главное, чего мы ждем от авторов и стихотворений, и эссе, это отсутствие шаблонности, отсутствие повторов, не надо писать, ориентируясь на классиков, ориентируясь на то, что уже было, то, что учили в школе наизусть. Надо вложить свою душу".