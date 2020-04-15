Первый канал Белорусского радио организует акцию "Творчество во имя будущего"

Социально-культурную эфирную акцию "Творчество во имя будущего" организует Первый национальный канал Белорусского радио с 16 апреля 2020 года.Целью акции является объединение усилий по поддержке всех, кто в эти дни противостоит эпидемиологическим вызовам, и тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Участниками акции станут известные в нашей стране деятели культуры и искусства, творческая молодежь. Произведения в их исполнении, а также слова глубокой признательности за спасение жизней граждан Беларуси будут звучать в тематических и специальных проектах канала.



В рамках акции в этот день в Доме радио в видеоформате впервые соберутся и участники второго тура IX Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Как отмечают организаторы, это будет еще одним ответом на сегодняшнюю ситуацию. Проект призван продемонстрировать, что, несмотря на бушующую инфодемию, творческая деятельность, направленная на созидание и развитие, в нашей стране активно продолжается, появляются новые возможности самореализации, а поддержка благотворительных инициатив становится более широкой и масштабной.



Показательно и то, что участниками радиоконкурса в этом году стало около 400 ребят. В дни школьных каникул вместе с родителями они с вдохновением откликнулись на призыв показать свои таланты. А это, в свою очередь, явилось ярким свидетельством того, как можно провести свободное время не только с интересом, но и пользой.



Стать участником акции "Творчество во имя будущего" могут все желающие. Для этого достаточно просто оставить свой отклик на официальных страницах Первого национального канала Белорусского радио в социальных сетях, либо сделать репост понравившейся информации.



Следить за новостями акции можно будет как в радиоэфире и соцсетях, так и на сайте радио.бел и телеграм-канале t.me/belradio_1.



Будем вместе!



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