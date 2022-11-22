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Первый хет-трик Курненина взорвал советскую прессу
30 октября в Минске прошел 31-й матч. "Динамо" (Минск) сыграл против "Кайрат" (Алма-Ата) со счетом 3:2.
Журналисты писали: "Опять шквал атак на ворота "Кайрата", но только на последней минуте Курненин, ставший, несомненно, героем матча, в третий раз посылает мяч в сетку ворот гостей".
Атакующие способности Курненина были хорошо известны. "Но чтобы защитник в одном матче забивал три гола (!) - такое трудно припомнить в истории чемпионатов страны", - восхищалась на следующий день после победы над "Кайратом" советская пресса.
В 1982 году минское "Динамо" выиграло золотые медали чемпионата СССР, обойдя европейских грандов - тбилисское и киевское "Динамо", московский "Спартак". Основу той команды составляли воспитанники белорусских школ футбола. Минчане показывали самый прогрессивный футбол, который и сейчас выглядит современным.
К 40-летию той победы Агентство теленовостей подготовило телефильм "Динамо-82. Золотые. Искренние. Наши". В нем авторская группа постаралась воссоздать фактическую картину сезона устами главных героев.
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