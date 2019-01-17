Первый Китайско-белорусский институт профобучения китайского языка откроется в БГТУ

Первый в мире Китайско-белорусский международный институт профобучения китайского языка откроется в Белорусском государственном технологическом университете. Набор учащихся планируется начать в июне текущего года.

Такая работа настроена на обмен высококлассными специалистами и удовлетворение потребностей китайских компаний в белорусских специалистах со знанием языка, а также на оказание помощи начинающему бизнесу в странах - участницах инициативы "Один пояс и один путь".