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Первый Китайско-белорусский институт профобучения китайского языка откроется в БГТУ
Первый в мире Китайско-белорусский международный институт профобучения китайского языка откроется в Белорусском государственном технологическом университете. Набор учащихся планируется начать в июне текущего года.
Такая работа настроена на обмен высококлассными специалистами и удовлетворение потребностей китайских компаний в белорусских специалистах со знанием языка, а также на оказание помощи начинающему бизнесу в странах - участницах инициативы "Один пояс и один путь".
Стоит отметить, что 2019 станет годом белорусского образования в Китае. Соответствующие документы были подписаны в Поднебесной во время визита белорусской делегации во главе с министром образования.
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