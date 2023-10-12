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Первый контейнер сладостей с повышенным содержанием молока отправится в Китай
Первый контейнер сладостей с повышенным содержанием молока отправится в Китай из Витебска уже в этом месяце. Отечественный покупатель оценит новинку в ноябре. Известный производитель сухих завтраков и кондитерских изделий фабрика "Витьба", следуя поручению главы государства, разработала специальную серию продуктов под названием "ВитьбаSuper Milk". В ассортименте - подушечки, вафли, трубочки и драже с высоким содержанием сухого молока, а значит важного для организма белка. Отсутствие же термической обработки позволяет сохранить полезные свойства.
Порядка двадцати рецептур проработали. Разработали десять образцов и остановились на двух группах изделий: это сухие завтраки и вафельные изделия. Сухие завтраки мы сделали с большим содержанием молока, это драже и подушечки. Вафельные изделия - это вафли и вафельные трубочки. Продукция обогащена белком. Это порядка 17-18 % от суточного потребления - то, что необходимо человеку в сутки.
Сотрудничаем с Китаем - с 2016 года. В Китае очень популярны кондитерские изделия с молоком, поэтому наши партнеры с большим энтузиазмом восприняли новость о новинках фабрики "Витьба" и сделали предзаказ на серию "ВитьбаSuper Milk". Изначально нашей целью было не просто выпуск продукции с повышенным содержанием молока в составе, но и найти для него реального покупателя. И нам это удалось. Получилось, что выпуск продукции и его отгрузки в Китай будут проходить одновременно в октябре-ноябре этого года.
Ежегодно фабрика "Витьба" наращивает объем экспорта в Поднебесную. Прирост объема отгрузок за 8 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составил почти 142 %. Наибольшим спросом на китайском рынке пользуются сухие завтраки. Сейчас производитель работает над максимальным продвижением кондитерских изделий.
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