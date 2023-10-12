Первый контейнер сладостей с повышенным содержанием молока отправится в Китай

Сотрудничаем с Китаем - с 2016 года. В Китае очень популярны кондитерские изделия с молоком, поэтому наши партнеры с большим энтузиазмом восприняли новость о новинках фабрики "Витьба" и сделали предзаказ на серию "ВитьбаSuper Milk". Изначально нашей целью было не просто выпуск продукции с повышенным содержанием молока в составе, но и найти для него реального покупателя. И нам это удалось. Получилось, что выпуск продукции и его отгрузки в Китай будут проходить одновременно в октябре-ноябре этого года.

Олег Анацко, заместитель гендиректора кондитерской фабрики "Витьба"