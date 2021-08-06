Первый лагерь на территории Беларуси для политических заключенных, или Мифы Запада о Беларуси

На неделе на CNN запустили очередную утку, рассчитанную, по всей видимости, на недалеких людей. Запад вновь попытался выдать желаемое за действительное.

Материал должен был стать сенсацией, а получился очередной глупостью и грязной пропагандой по демонизации Беларуси и руководства страны. Разоблачение - в сюжете Ксении Лебедевой.

Пугающее место не из прошлого века, а из прошлого месяца, возможный лагерь для военнопленных, построенный на территории Беларуси для политических заключенных. CNN получил эту запись, на которой, по словам свидетелей, запечатлен недавно отремонтированный лагерь примерно в часе езды от Минска.

В сюжете западного канала подчеркнуто, что территория особо охраняема: три слоя электрифицированного забора, новые камеры видеонаблюдения, военная охрана и табличка с надписью "Вход запрещен", окна с решетками и отражающим стеклом на недавно отремонтированных казарменных зданиях. Все пусто, за исключением случайного сотрудника службы безопасности в глубине леса авторитарной Беларуси. Обратите внимание: авторитарной Беларуси. Для журналиста, который готовил материал, это было важно подчеркнуть, чтобы повлиять на восприятие зрителя. Вместе с начальником части идем к казармам, чтобы посмотреть на содержание заключенных.

Нина Ковалева в 25-м арсенале ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Беларуси работает 31 год. В военном городке живет. Здесь все друг друга знают, а слухи разносятся со скоростью света. Посмотрите, как она отреагировала на выдуманную новость CNN.

Что сказать, с территории объекта мы уходим разочарованные - сенсация не удалась! Решили пройтись по городку и поговорить с местными жителями - вдруг они что-то знают, о чем промолчали на территории военного объекта?!

Вообще, жителям городка страшно задавать подобные вопросы, если они не подкреплены фактами, - могут и огреть. Не удивительно, что журналист CNN не рискнул пройтись по улицам военного городка и поспрашивать о происходящем здесь у жителей. Коротко о том, как обстоят дела в городке, рассказал председатель сельсовета.

Стоит отметить, что Ник Патон Уэлш, который подготовил сюжет, - британский журналист, ведущий международный корреспондент CNN. Так вот его излюбленная работа в местах военных действий. Похоже, у парня посттравматическое стрессовое состояние, и ему везде видятся военные тюрьмы. Для понимания: он работал в Афганистане, Ираке, Сирии.

Кстати, Ник, если решите все же посетить территорию этого "политического лагеря", напишите письмо в Министерство обороны, полагаю, Вас незамедлительно проведут по баракам, где содержатся политзаключенные. И впредь проверяйте информацию. Возможно, это как-то поможет не потерять лицо при дискредитации нашей страны и сделает фейк интереснее что ли, а то какая-то неумелая пропаганда вышла.