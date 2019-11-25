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Первый лед появился на многих реках и озерах
Морозное начало недели. Веяние зимы ощущается не только в воздухе - первый лед появился на многих реках и озерах. Утром гололед и на дороге. Такие условия усложняют ситуацию. На столичных улицах много мелких ДТП. Сотрудники ГАИ напоминают: чтобы избежать аварий, сменить летнюю резину на зимнюю необходимо до первого декабря. Морозная погода сохранится в столице и Минской области в первой половине недели. Завтра до 3 со знаком "минус". Осадков не прогнозируется.
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