Первый лед: спасатели напоминают правила безопасности

Осторожно - тонкий лед! На водохранилищах столицы и Минской области образовалось первое хрустальное покрытие - оно может быть опасным для жизни. Чтобы снизить риск трагических ситуаций, сотрудники ОСВОДа напоминают правила безопасности. Прочность льда можно определить визуально: прозрачная поверхность с зеленым или синим оттенком - самая надежная. Белого же цвета - вдвое тоньше. А вот матово-белый или желтый лед - опасный. Жертв тонкого льда в Минске и области, к счастью, пока нет. Однако в других регионах страны уже фиксируются первые несчастные случаи. В связи с этим спасатели и сотрудники ОСВОДа усиливают патрулирование водохранилищ и рек.



