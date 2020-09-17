Первый международный авиарейс в Ухань за 7 месяцев

В аэропорту китайского Уханя, наиболее пострадавшего от коронавируса, впервые за 7 месяцев приземлился международный рейс. Лайнер южнокорейской авиакомпании T’way Air сел в аэропорту Тяньхэ. Все 60 пассажиров направлены в специальные гостиницы для прохождения 14-дневного карантина. И сегодня в уханьском аэропорту количество внутренних рейсов и пассажиров вернулось к уровню прошлого года. Осуществляются полеты по 73 внутренним направлениям. Возобновлены и девять регулярных международных грузовых маршрутов.