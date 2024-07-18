Первый модульный ФАП открыли в Брестской области

Для чего они сделаны? Для того, чтобы не реконструировать те старые здания, в которые надо будет вложить большие деньги на термоинновацию, на ремонт крыши. Это намного более затратно, чем установить такой модульный ФАП, цена которого составляет от 120 до 150 тыс. с оборудованием. Его можно демонтировать, сделать площадку и переместить в другое место.

Виктор Михаловский, начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома