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Первый модульный ФАП открыли в Брестской области
Первый фельдшерско-акушерский пункт мобильной конструкции открыли в Брестской области. Расположен он в поселке Птицефабрика Кобринского района. Идею взяли у соседней, Гродненской, области. Но "Брестжилстрой" модернизировал ФАП и сделал из двух блоков, что упрощает его перемещение по дорогам. Специалисты подчеркивают: медобъект соответствует всем нормативам, которые необходимы в здравоохранении. Обслуживаться здесь будут более 600 жителей Кобринского района.
Для чего они сделаны? Для того, чтобы не реконструировать те старые здания, в которые надо будет вложить большие деньги на термоинновацию, на ремонт крыши. Это намного более затратно, чем установить такой модульный ФАП, цена которого составляет от 120 до 150 тыс. с оборудованием. Его можно демонтировать, сделать площадку и переместить в другое место.
Я убеждена, что за счет удобного расположения, за счет современного оборудования, за счет приятного внешнего вида люди охотно будут идти. Не только в случае острой необходимости, но и для прохождения профилактических медосмотров и в целом осмотров, что повысит эффективность нашей медслужбы.
"Здесь прожила всю жизнь и очень рада, что ФАП сейчас рядышком, не надо ехать в район, не надо стоять в очередях. Тем более я знаю: здесь очень хорошие специалисты, прекрасный фельдшер", - поделилась жительница п. Птицефабрика Людмила Елисеева.
Установить такие ФАПы планируют также в Барановичском, Ивацевичском, Дрогичинском, Ганцевичском районах, а в Ивановском - сразу два.
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