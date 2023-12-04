Первый молодежный слет воспитанников военно-патриотических клубов Беларуси и России прошел в Минске

Нормативы по физподготовке: подтягивания, отжимания, стрельба - дисциплины, которые нужны военному человеку. Хороший дух, хорошая атмосфера. Нам очень интересно пообщаться и увидеть российских детей, как они занимаются военно-патриотическим воспитанием. Я счастлив и горд, что наши дети очень хорошо подготовлены.

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел - командующий внутренними войсками Беларуси