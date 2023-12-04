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Первый молодежный слет воспитанников военно-патриотических клубов Беларуси и России прошел в Минске

Минск принял первый слет воспитанников военно-патриотических клубов Беларуси и России. Состязания прошли на базе войсковой части 3214. Ребята от белорусских клубов "Рысь", "Отвага", "Доблесть" и "Гранит" внутренних войск МВД и воспитанники клубов из Брянска и Пскова соревновались в скорости, ловкости и выносливости, демонстрировали навыки и умения. Участникам предстояло пройти три этапа: огневая подготовка, силовой конкурс и военизированная эстафета.

Нормативы по физподготовке: подтягивания, отжимания, стрельба - дисциплины, которые нужны военному человеку. Хороший дух, хорошая атмосфера. Нам очень интересно пообщаться и увидеть российских детей, как они занимаются военно-патриотическим воспитанием. Я счастлив и горд, что наши дети очень хорошо подготовлены.
Николай Карпенков, замминистра внутренних дел - командующий внутренними войсками Беларуси

Для детей подготовили и культурную программу. По итогам слета все три призовых места заняли команды из Беларуси.

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