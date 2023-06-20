Первый национальный конкурс таланта, интеллекта и красоты "Мисс и мистер студенчество" пройдет в Минске

Сегодня в столичном концертном зале Prime Hall под слоганом "Рождение новой эры: гармония в каждом из нас" состоится колоритное студенческое шоу - первый национальный конкурс таланта, интеллекта и красоты "Мисс и мистер студенчество Республики Беларусь", пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Центрального комитета БРСМ, руководителя проекта и режиссеа представления Владислава Дубицкого.

За титулы "Мисс и мистер студенчество Беларуси" в творческих и интеллектуальных состязаниях поборются 22 финалиста - победители областных, минского городского туров проекта.

"Программа подготовки ребят к финальному шоу была насыщена разными видами активностей - от экскурсии на кондитерскую фабрику "Коммунарка", посещения СОК "Олимпийский" до мастер-классов по ораторскому мастерству и режиссуре, - рассказал Владислав Дубиций. - Сегодня у молодежи модно вести страничку в соцсетях. Однако стоит задуматься, прежде чем ты хочешь что-то опубликовать. Поэтому для финалистов стал весьма полезным тренинг по ведению личных аккаунтов и позиционированию себя и страны в виртуальной сети. Мы провели много репетиций, чтобы продемонстрировать не только высокое качество молодой команды режиссерско-постановочной группы, но прежде всего раскрыть творческие возможности ребят. Подчеркнуть таланты наших финалистов, обучая их подиумному шагу и умению ярко и элегантно выразить на сцене свое неповторимое "я", нам помогала Мисс Минск - 2007, Миссис Беларусь - 2012 и Mrs Europe Famous and Stars - 2012, руководитель детского и подросткового театров моды Национальной школы красоты Василиса Рымжа".

Представитель ЦК БРСМ уточнил программу финального шоу. Так, умение говорить публично с убедительностью, эмоциональной привлекательностью и ясностью, используя различные техники и стили речи для достижения желаемого эффекта на аудиторию, конкурсанты раскроют в конкурсе красноречия.

Руководитель творческого проекта напомнил, что в официальном паблике БРСМ "ВКонтакте", на канале мессенджера Telegram "БРСМ: live", а также в аккаунте студенческих проектов в Instagram studproekt продолжается виртуальная борьба за титулы "Мисс студенчество Республики Беларусь online" и "Мистер студенчество Республики Беларусь online".