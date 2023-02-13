Первый опыт умерщвления людей газом был опробован фашистами на белорусской территории

Свидетельства очевидцев и сохраненные архивные документы напоминают о том, что нацисты на оккупированной белорусской территории скрупулезно исполняли приказы своего командования в отношении мирного населения. А приказов письменных, устных становилось все больше. И методы умерщвления людей все более изощренные.

Сентябрь 1941 года. Резиденция гауляйтера Кубе на ул. Энгельса

В 20-х числах сентября 1941 года в резиденции Вильгельма Кубе ждали оберфюрера СС, начальника айнзацгруппы "В" Артура Небе. Его срочно вызвали к гауляйтеру, разговор предстоял серьезный. Данные о применении газа в психиатрической больнице в Новинках разочаровывали, выполнение поручения Гиммлера, данного в ходе его визита в Минск в августе, нельзя считать выполненным. Небе пытался доказать обратное: "Это только первый эксперимент". При этом оберфюрер напомнил, что еще в 1940-м, до начала операции по вторжению, он предлагал акции эвтаназии проводить с помощью угарного газа. Этот метод и был опробован в Новинках.

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Из материалов "Судебного процесса по делу о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в Белорусской ССР. 15-29 января 1946 г.





Это было 18 сентября 1941 года. Офицер СС полиции в сопровождении химика приказал доктору Китаевичу подготовить человек 20 больных на предмет испытания действия какого-то газа. Больных было приказано привести в помещение бани, возле которой стояли грузовые и легковые машины. От машины отходил шланг к дверям бани. Из окна бани шла другая труба к генератору другой машины, баня была герметически закрыта. Через полчаса немцы открыли двери бани и стали бросать на машины трупы. Показания свидетеля Акимовой, врача Минской психиатрической больницы

Гауляйтер Кубе настаивал на своем - все громоздко, неудобно в техническом плане, трубы, шланги, неудобства и для исполнителей экзекуции. И все это ради уничтожения небольших групп. Небе развернул перед гауляйтером полученные материалы со схемами установок, которые предлагали разработчики газового способа умерщвления. Они доказали свою эффективность в Польше и Германии. Пригласили химика. Нужно было выслушать мнение специалиста.

Первый опыт умерщвления газом на оккупированной белорусской территории был применен в психиатрической больнице в Новинках. Впоследствии газовые установки передвижные, стационарные, созданные на основе новых разработок немецких специалистов, появятся в концлагерях, гетто.



