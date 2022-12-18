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Магазину с президентским мерчем исполнился год - сегодня каждому десятому покупателю в подарок зимний набор
У "Первого" день рождения. 18 декабря магазину с президентским мерчем исполнился год. В праздник для покупателей приготовили сюрпризы. Каждому десятому в подарок актуальный зимний набор: шапка, шарфик и перчатки. Как отметили в Беллегпроме, проект удался.
Модные байки, футболки, аксессуары (а их в ассортименте десятки) на протяжении года брали нарасхват.
Факт
В топе выбора белорусов оказалась цитата "Никакой чрезвычайщины - раздевайся и работай".
В прошлом году Александр Лукашенко получил в подарок на день рождения набор маек со своими цитатами. Тогда же Президент пообещал запустить мерч в массы. Сейчас в Минске работают два таких магазина и один в Москве. В планах - создать интернет-версию торговой площадки. Покупателей скоро порадуют новинками, всех секретов не раскрыли, но дали обещание также цитатой Президента: "Будет очень интересно".
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