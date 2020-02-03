Первый предкастинг X-Factor состоится в Гродно 14 и 15 марта

X-Factor приглашает на предкастинги. Команда популярного шоу готова отправиться в тур по стране. В маршруте - все областные центры, а также Барановичи, Лида, Мозырь, Бобруйск.



Первыми свои таланты смогут продемонстрировать жители Гродно 14 и 15 марта. Претендентов будут оценивать в 4 категориях: девушки и парни от 16 до 24 лет, участники от 25 и старше, а также вокальные коллективы. Финальные предкастинги пройдут в Минске в мае. Сам же проект выйдет в эфир в начале сентября на телеканале"Беларусь 1".



За новостями проекта можно следить в "Инстаграме". @XFACTORBELARUS - официальный аккаунт шоу. Вскоре там будут опубликованы адреса проведения предкастингов.

