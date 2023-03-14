Первый признак прихода весны - перелетные птицы возвращаются в Беларусь

Первый признак прихода весны - в Беларусь после зимовки возвращаются перелетные птицы. Первые стаи пернатых зафиксировали орнитологи в Брестской и Гродненской областях. А в Минском зоопарке в объектив попал аист. Как правило, белокрылые возвращаются в свои гнезда во второй декаде марта. Но температура выше климатической нормы может внести свои корректировки в сезонный маршрут.

Первыми прилетают самцы. Именно они готовят птичьи "квартиры" к новому сезону. Кроме того, в черте Минска юные наблюдатели за птицами заметили малую поганку, лысуху и хохлатую чернеть.