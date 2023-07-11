Лето с перспективой на будущее. Первый профильный лагерь для учеников педагогических классов работает в Минской области. На базе Дзержинского колледжа почти сотня школьников из всех районов центрального региона знакомятся с профессией и осваивают педагогическое мастерство. О новом поколении учителей - Карина Гуревич (подробности в видео).