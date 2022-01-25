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Первый проректор БГАИ Светлана Винокурова - гостья программы "Скажинемолчи"
Именно благодаря общественному обсуждению новой Конституции удалось к этому вопросу привлечь внимание среднестатистического белоруса, который в размеренной жизни к Основному закону страны прибегает нечасто. Такое мнение в программе "Скажинемолчи" высказала первый проректор Академии искусств Светлана Винокурова.
То, что это на всенародное обсуждение выдвинуто, говорит о том, что власть действующая имеет возможность услышать это, еще один референдум проведя. 5 тысяч самых разных предложений по разным пунктам. Встреч сколько, многое не попадает в эти предложения, потому что обсуждается в рабочих коллективах этот документ. У людей есть возможность высказаться, есть возможность прочитать, есть возможность высказать свое мнение, есть возможность проследить, насколько оно будет учтено. Но многие вопросы требуют специальной подготовки.
"Мы хоть нация небольшая, но заметная в настоящее время", - это также мнение Светланы Винокуровой. В век подмены ценностей мы сохраняем правильную позицию, поддерживаем и защищаем наше аутентичное.
Мы не просто находимся на задворках Европы! В плане менталитета, я вот как философ - для меня очень важна ментальность, какая позиция мировоззренческая. Мы находимся, я бы сказала, не просто на восходящем таком уровне развития, мы занимаем позиции лидирующие. Нация небольшая, но в настоящее время заметная на поле национальных государств, и она живет в своем государстве, она обрела эту государственность, и, наверное, это укрепит то, что мы называем "беларускасцю". Какие это качества? Что, чем примечателен белорус? Наверное, своим спокойствием, своей уверенностью, своей философичностью. Не нужно нас трогать до определенного какого-то момента. Потому что, если затронуто наше внутреннее, собственное достоинство, белорус может проявиться другими чертами. Он всегда будет защищать то, что ему дорого.
Также Светлана Винокурова рассказала, как в 2020 году на коленке писала речь для женского форума "За Беларусь!" и произвела выступлением фурор, как во время беспорядков и протестов того же года администрация Академии искусств пыталась выйти на диалог со студентами, но творческая молодежь транслировала лишь необдуманные, навязанные убеждения и курировалась взрослыми кукловодами. Рассуждения профессора, автора более 200 работ по истории, философии и социологии, первого проректора вуза, которая входит в Международную ассоциацию 19 академий мира, смотрите в новом выпуске "Скажинемолчи" на сайте Белтелерадиокомпании, на YouTube-канале "Беларусь 1" и Telegram программы.
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