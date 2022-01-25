Первый проректор БГАИ Светлана Винокурова - гостья программы "Скажинемолчи"

Мы не просто находимся на задворках Европы! В плане менталитета, я вот как философ - для меня очень важна ментальность, какая позиция мировоззренческая. Мы находимся, я бы сказала, не просто на восходящем таком уровне развития, мы занимаем позиции лидирующие. Нация небольшая, но в настоящее время заметная на поле национальных государств, и она живет в своем государстве, она обрела эту государственность, и, наверное, это укрепит то, что мы называем "беларускасцю". Какие это качества? Что, чем примечателен белорус? Наверное, своим спокойствием, своей уверенностью, своей философичностью. Не нужно нас трогать до определенного какого-то момента. Потому что, если затронуто наше внутреннее, собственное достоинство, белорус может проявиться другими чертами. Он всегда будет защищать то, что ему дорого.

Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств