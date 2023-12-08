Первый прямой эфир проекта "Фактор.by" пройдет 8 декабря - на пути к финалу 12 участников

Сегодня первый прямой эфир "Фактор.by". На пути к финалу 12 участников: по три артиста от каждого звездного наставника.

Будет исключительно живой звук. Поклонники шоу услышат каверы на хиты, но постановки - яркий вызов мировым звездам. Сцену снова трансформируют в интерьеры офиса, салона красоты, лестницы в небо.