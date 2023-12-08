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Первый прямой эфир проекта "Фактор.by" пройдет 8 декабря - на пути к финалу 12 участников
Сегодня первый прямой эфир "Фактор.by". На пути к финалу 12 участников: по три артиста от каждого звездного наставника.
Будет исключительно живой звук. Поклонники шоу услышат каверы на хиты, но постановки - яркий вызов мировым звездам. Сцену снова трансформируют в интерьеры офиса, салона красоты, лестницы в небо.
Третий "Фактор.by" выйдет в свой первый прямой эфир после "Панорамы". Итоги пятницы корреспонденты АТН подведут в 20:00, а в 20:45 на "Беларусь 1" стартует самое талантливое шоу Беларуси.
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