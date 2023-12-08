ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Первый прямой эфир проекта "Фактор.by" пройдет 8 декабря - на пути к финалу 12 участников

Сегодня первый прямой эфир "Фактор.by". На пути к финалу 12 участников: по три артиста от каждого звездного наставника.

Будет исключительно живой звук. Поклонники шоу услышат каверы на хиты, но постановки - яркий вызов мировым звездам. Сцену снова трансформируют в интерьеры офиса, салона красоты, лестницы в небо.

Третий "Фактор.by" выйдет в свой первый прямой эфир после "Панорамы". Итоги пятницы корреспонденты АТН подведут в 20:00, а в 20:45 на "Беларусь 1" стартует самое талантливое шоу Беларуси.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все