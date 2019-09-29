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Первый региональный центр экологического просвещения открылся в Витебской области

Основная цель - формирование экологической культуры подрастающего поколения и рационального отношения к природным богатствам страны. Все учащиеся школ района смогут пройти в ближайший год в центре обучение по формированию бережного отношения к природе. Здание разместилось возле озера, еще одной задачей проекта стала очистка водоема. Кроме того, центр оборудован возобновляемым источником энергии - солнечным коллектором, в планах обзавестись и ветрогенератором.


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Экологический центр появился благодаря проекту "Программы малых грантов Глобального экологического фонда", который реализует общественное объединение "Клюквачи" при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

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