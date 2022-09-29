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Первый республиканский семинар по обучению тренеров, преподавателей и студентов прошел в НОК
Когда закрывается одна дверь, открываются тысячи других. Такие слова звучали сегодня в Национальном олимпийском комитете во время открытия первого республиканского семинара по обучению тренеров, преподавателей и студентов. Детско-юношеская баскетбольная лига популярна и распространяется на множество локаций. Поэтому провести такое мероприятие стало не просто важно, а необходимо, говорит председатель Федерации баскетбола и первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. Пока некоторые используют отстранение белорусов себе во благо, наша страна максимально сосредоточена на внутреннем укреплении и развитии баскетболистов и функционеров.
Санкции открыли нам в том числе и новые возможности, а не только закрыли какой-то международный график. Мы это написали в письме Международной федерации баскетбола, когда высказывали свое негативное отношение к предпринятым в отношении нас и российской стороны мерам. Мы как и говорили, так и работаем сейчас. Мы сконцентрировались на развитии нашего внутреннего чемпионата. Мы расширили ресурсную поддержку ДЮБЛ. Кроме того, мы запланировали участие в целом ряде турниров по линии студспорта, по линии детско-юношеского спорта и планируем расширить участие и во взрослом спорте с учетом наших женских команд.
Специалисты рассматривают такие вопросы, как судейство, антидопинговый контроль и психологическое состояние спортсменов. Особенность мероприятия заключается в формате. Это уникальная возможность для функционеров обменяться опытом и ближе познакомиться, выйдя за рамки "соперников на площадке".
Фото: pixabay.com
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