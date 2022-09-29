Первый республиканский семинар по обучению тренеров, преподавателей и студентов прошел в НОК

Санкции открыли нам в том числе и новые возможности, а не только закрыли какой-то международный график. Мы это написали в письме Международной федерации баскетбола, когда высказывали свое негативное отношение к предпринятым в отношении нас и российской стороны мерам. Мы как и говорили, так и работаем сейчас. Мы сконцентрировались на развитии нашего внутреннего чемпионата. Мы расширили ресурсную поддержку ДЮБЛ. Кроме того, мы запланировали участие в целом ряде турниров по линии студспорта, по линии детско-юношеского спорта и планируем расширить участие и во взрослом спорте с учетом наших женских команд.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси