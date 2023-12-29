Первый с 1996 года случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом зарегистрирован в Аргентине

В Аргентине зарегистрирован первый с 1996 года случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ), пишет БЕЛТА со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

ВОЗ сообщает, что речь идет о редком вирусном заболевании и в группу риска входят люди, которые работают или участвуют в мероприятиях, проводимых на открытом воздухе.

Аргентина уведомила ВОЗ о заражении человека западным лошадиным энцефалитом. Это первый подтвержденный случай такого заболевания за более чем два десятилетия. До этого случаи ЗЛЭ в Аргентине были зафиксированы в 1982-1983 и 1996 годах.

19 ноября у сельского рабочего, который проживает в районе, где ранее были выявлены лошади с положительным результатом теста на ЗЛЭ, появились такие симптомы, как головная боль, миалгия, головокружение, дезориентация и внезапная лихорадка. 24 ноября пациент был госпитализирован в больницу, где ему потребовалась интенсивная терапия и ИВЛ в течение 12 дней. Пациент был выписан 20 декабря и находится под наблюдением врачей. В Аргентине с 25 ноября по 27 декабря были выявлены 1182 вспышки болезни ЗЛЭ у лошадей в 12 провинциях страны.