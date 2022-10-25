Первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов в проекте "Успеть до полуночи" 25 октября на "Беларусь 1"

Подготовка законов о Всебелорусском народном собрании, общественные организации и в целом гражданское общество. Что молодежи Беларуси известно о столь важных этапах развития страны и что волнует молодых людей? Как работает и меняется главная кузница молодых и активных кадров - Белорусский республиканский союз молодежи - спросили у первого секретаря Александра Лукьянова.



О взаимодействии с китайскими партнерами Молодежного совета при Шанхайской организации сотрудничества, о реформации БРСМ, преемственности поколений и реальной деятельности молодежи смотрите интервью с Александром Лукьяновым в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи" сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".