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Первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов в проекте "Успеть до полуночи" 25 октября на "Беларусь 1"

Первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов в проекте "Успеть до полуночи" 25 октября на "Беларусь 1"

Подготовка законов о Всебелорусском народном собрании, общественные организации и в целом гражданское общество. Что молодежи Беларуси известно о столь важных этапах развития страны и что волнует молодых людей? Как работает и меняется главная кузница молодых и активных кадров - Белорусский республиканский союз молодежи - спросили у первого секретаря Александра Лукьянова.

О взаимодействии с китайскими партнерами Молодежного совета при Шанхайской организации сотрудничества, о реформации БРСМ, преемственности поколений и реальной деятельности молодежи смотрите интервью с Александром Лукьяновым в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи" сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".

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