Первый скоростной электропоезд "Ласточка" отправился из Москвы в Минск

Верю и вижу, как все более синхронизируется работа федеральных и республиканских министерств по экономике, интеграционной повестке. Это особенно важно в преддверии 9 мая. У президентов Путина и Лукашенко единая позиция в защиту исторической правды, уважения к подвигу советского народа, советского солдата, который спас наши народы. Будем верить, что мы будем еще ближе, крепче, успешнее





Дмитрий Мезенцев, Госсекретарь Союзного государства