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Первый скоростной электропоезд "Ласточка" отправился из Москвы в Минск
Первая "Ласточка" сегодня отправилась из Москвы в Минск, синхронно с ней такой же состав отправился и из Минска в Москву. Событие, если не историческое, то долгожданное. Теперь можно с уверенностью говорить, что железнодорожное пассажирское сообщение между двумя столицами окончательно восстановлено. Скоростной электропоезд будет ходить два раза в день и по стоимости доступен всем. Дарья Белоусова-Петровская отправилась из Москвы в Минск на первой "Ласточке".
Первая "Ласточка" отправилась из Москвы в Минск
Из Москвы в Минск путешествовало 2 млн человек. В прошлом году сокращение было более чем на 80 %. Но сейчас мы восстанавливаемся. Железные дороги не могут работать одна без другой. То, что сегодня поезд отправляется из Москвы в Минск, означает, что все системы у нас синхронизированы
Верю и вижу, как все более синхронизируется работа федеральных и республиканских министерств по экономике, интеграционной повестке. Это особенно важно в преддверии 9 мая. У президентов Путина и Лукашенко единая позиция в защиту исторической правды, уважения к подвигу советского народа, советского солдата, который спас наши народы. Будем верить, что мы будем еще ближе, крепче, успешнее
Скоростной электропоезд будет ходить 2 раза в день
"Ласточка" - дневной электропоезд, будет ходить два раза в день - в 6:00 и в 16:00. Расписание зеркальное. Рейсы одновременно отправляются из Москвы и Минска, и что немаловажно - очень доступные цены. Путешествие в одну сторону обойдется от 20 до 30 долларов.
Радует то, что теперь ни белорусам, ни россиянам, не нужно собирать кипу сопроводительных документов - для поездки на "Ласточке" достаточно иметь при себе только результаты отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
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