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Первый скоростной электропоезд "Ласточка" отправился из Москвы в Минск

Первая "Ласточка" сегодня отправилась из Москвы в Минск, синхронно с ней такой же состав отправился и из Минска в Москву. Событие, если не историческое, то долгожданное. Теперь можно с уверенностью говорить, что железнодорожное пассажирское сообщение между двумя столицами окончательно восстановлено. Скоростной электропоезд будет ходить два раза в день и по стоимости доступен всем. Дарья Белоусова-Петровская отправилась из Москвы в Минск на первой "Ласточке".

Первая "Ласточка" отправилась из Москвы в Минск

Из Москвы в Минск путешествовало 2 млн человек. В прошлом году сокращение было более чем на 80 %. Но сейчас мы восстанавливаемся. Железные дороги не могут работать одна без другой. То, что сегодня поезд отправляется из Москвы в Минск, означает, что все системы у нас синхронизированыПервый скоростной электропоезд "Ласточка" сегодня отправился из Москвы в Минск
Это событие с нетерпением ждали и белорусы, и россияне. Из-за пандемии коронавируса почти год не было регулярного пассажирского сообщения между Минском и Москвой. В начале февраля правительства России и Беларуси приняли решение о его возобновлении. И вот сегодня первая "Ласточка" отправляется в путь.
Поезду не зря дали такое название. Ведь "Ласточка" - птица скоростная, разгоняется до 160 км. Поэтому менее чем за 7 часов пассажиров с комфортом доставят из Москвы в Минск. Для сравнения, ночной поезд идет на 2 часа дольше.

5 вагонов электропоезда в комплектации "Премиум" разработаны специально для комфортабельных путешествий. Доступны 2 вида обслуживания - бизнес и эконом. Во всех вагонах системы климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха. Сегодня это очень важно для безопасности здоровья пассажиров.

Олег Белозеров, гендиректор ОАО РЖД
Верю и вижу, как все более синхронизируется работа федеральных и республиканских министерств по экономике, интеграционной повестке. Это особенно важно в преддверии 9 мая. У президентов Путина и Лукашенко единая позиция в защиту исторической правды, уважения к подвигу советского народа, советского солдата, который спас наши народы. Будем верить, что мы будем еще ближе, крепче, успешнее


Дмитрий Мезенцев, Госсекретарь Союзного государства


Скоростной электропоезд будет ходить 2 раза в день

"Ласточка" - дневной электропоезд, будет ходить два раза в день - в 6:00 и в 16:00. Расписание зеркальное. Рейсы одновременно отправляются из Москвы и Минска, и что немаловажно - очень доступные цены. Путешествие в одну сторону обойдется от 20 до 30 долларов.

Радует то, что теперь ни белорусам, ни россиянам, не нужно собирать кипу сопроводительных документов - для поездки на "Ласточке" достаточно иметь при себе только результаты отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

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