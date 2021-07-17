Первый случай заражения COVID-19 на Олимпиаде

Первый случай заражения COVID-19 на Олимпийских играх - личность и национальность заболевшего не сообщаются с целью сохранения конфиденциальности. По данным источника телеканала NHK , заразившийся не спортсмен. Коронавирус у него выявили в ходе регулярного ежедневного тестирования. Был ли он ранее вакцинирован, не сообщается.



Положительные тесты на COVID-19 ранее получили несколько спортсменов и членов команд, прибывших в Японию для участия в Играх, однако это происходило либо в аэропорту по прилете, либо в местах предварительного размещения сборных. Нынешний случай - первый, когда заражение фиксируется непосредственно в Олимпийской деревне.