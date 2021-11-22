3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Первый снег и ночные заморозки - в прогнозах на эту неделю
Приближение зимы все больше чувствуется. На этой неделе в столице и Минской области сохранится неустойчивая погода с заметным морозным оттенком. Сегодняшний солнечный и сухой день cменит пасмурное небо, местами осадки. В ближайшие сутки на большей части территории ожидаются ночные заморозки. Дневная температура будет ближе к нулю. Во второй половине дня завтра пройдет небольшой снег.
На дорогах из-за перепадов температур появится гололедица. При этом средняя температура воздуха для второй половины ноября выше нормы на 1-2 градуса.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов