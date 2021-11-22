Первый снег и ночные заморозки - в прогнозах на эту неделю

Приближение зимы все больше чувствуется. На этой неделе в столице и Минской области сохранится неустойчивая погода с заметным морозным оттенком. Сегодняшний солнечный и сухой день cменит пасмурное небо, местами осадки. В ближайшие сутки на большей части территории ожидаются ночные заморозки. Дневная температура будет ближе к нулю. Во второй половине дня завтра пройдет небольшой снег.