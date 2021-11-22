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Первый снег и ночные заморозки - в прогнозах на эту неделю

Приближение зимы все больше чувствуется. На этой неделе в столице и Минской области сохранится неустойчивая погода с заметным морозным оттенком. Сегодняшний солнечный и сухой день cменит пасмурное небо, местами осадки. В ближайшие сутки на большей части территории ожидаются ночные заморозки. Дневная температура будет ближе к нулю. Во второй половине дня завтра пройдет небольшой снег.

На дорогах из-за перепадов температур появится гололедица. При этом средняя температура воздуха для второй половины ноября выше нормы на 1-2 градуса.



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