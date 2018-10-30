Первый снег выпал в Беларуси

Зимними пейзажами наслаждаются жители северного региона. В некоторых районах высота снежного покрова достигала пяти сантиметров. Больше всего снега накануне выпало в Витебске, Полоцке и Лепеле.

А в Бресте уже весна: цветут одуванчики и другие полевые цветы. Аномально теплая температура вызвала повторное цветение в конце октября. Столбики термометра сегодня показывали почти плюс 20. Такая погода продлится еще несколько дней.