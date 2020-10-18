Первый снег выпал в Беларуси

Белая пелена покрыла Витебск и Витебский район. Такое явление осенью не стало неожиданностью для жителей региона: синоптики еще накануне предупредили о мокром снеге. Красивые кадры пришли к нам и из Могилева.



Отметим, в прошлом году снег выпал 7 октября, но сразу растаял. Нынешний также долго не продержится - днем по стране до плюс 9.