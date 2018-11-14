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Первый снег вызвал настоящий ажиотаж в социальных сетях минчан

Фото с зимними пейзажами, которые, однако, продержались недолго, размещали в мессенджерах в течение дня. Заснеженные улицы, парки, авто и детские площадки. Белые снежинки сегодня впечатляли и детей, и взрослых.

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