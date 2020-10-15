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Первый сольник "Песняров" после долгой концертной паузы
Сборка платиновых хитов от "Песняров" впервые после долгой концертной паузы. С весны госансамбль не давал сольных концертов, находясь на вынужденном перерыве из-за пандемии. Сегодня же артисты соберут концертный зал "Минск", а это более тысячи зрителей. Лирический плейлист сверстали специально ко Дню матери. "Нашим любимым" споют не только "Вологду" и "За полчаса до весны", но и презентуют несколько премьер. Аранжировку записывали в студии буквально накануне.
Большой концерт госансамбля откладывался еще с лета, под вопросом была и нынешняя программа - вновь из-за обстановки с COVID. Однако квитки на мулявинские шлягеры раскупили. Напомним, год назад коллектив отметил свой полувековой юбилей.
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