Первый сольник "Песняров" после долгой концертной паузы

Сборка платиновых хитов от "Песняров" впервые после долгой концертной паузы. С весны госансамбль не давал сольных концертов, находясь на вынужденном перерыве из-за пандемии. Сегодня же артисты соберут концертный зал "Минск", а это более тысячи зрителей. Лирический плейлист сверстали специально ко Дню матери. "Нашим любимым" споют не только "Вологду" и "За полчаса до весны", но и презентуют несколько премьер. Аранжировку записывали в студии буквально накануне.