Первый соревновательный день накануне завершился на чемпионате мира по профмастерству в Казани

Турнир еще называют Олимпиадой рабочих профессий. Белорусская команда участвует в конкурсе в 3-й раз. Молодые профессионалы из нашей страны демонстрируют свои навыки в 33 направлениях. Параллельно с соревнованиями проходит и деловая программа. Чемпионат Worldskills является еще и международной площадкой для обсуждения стандартов и качества профессионального образования.



На выполнение всех заданий участникам дается 3 дня.