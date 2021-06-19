Первый студотряд из Гомеля отправился в приморский "Орленок"

Путевка в трудовое лето, а бонусом - отдых на море. Из Гомеля за рубеж отправился первый студотряд. 18 ребят встретит всероссийский детский центр "Орленок". Такую возможность получили лучшие студенты университета имени Франциска Скорины. Молодые люди за последний год отлично проявили себя в учебе и активно участвовали в культурных и спортивных мероприятиях БРСМ. Ребята досрочно сдали экзамены, изучили основы охраны труда и сделали ПЦР-тесты. В "Орленке" они будут заниматься сервисными работами. При этом гарантировано бесплатное проживание и питание.