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Первый ЦЭ по русскому и белорусскому языкам пройдет 14 мая
14 мая выпускники напишут централизованный экзамен по русскому и белорусскому языкам, пишет sb.by.
В Министерстве образования Беларуси сказали, что варианты заданий строго засекречены:экзаменационные материалы доставят испытуемым прямиком из РИКЗ фельдъегерской службой.
Новые экзамены ученики будут сдавать не в стенах родных учреждений образования, а в специальных пунктах. Уже определены по стране 144 пункта, добираться в которые дети должны централизованно в сопровождении педагогов.
Логистика уже продумана, сформирован соответствующий график сбора ребят в школах и, соответственно, их прибытия в пункты ЦЭ.
Само испытание начнется в 11:00. Прибыть в пункт ЦЭ необходимо за час.
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