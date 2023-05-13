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Первый ЦЭ по русскому и белорусскому языкам пройдет 14 мая

Первый ЦЭ по русскому и белорусскому языкам пройдет 14 мая

14 мая выпускники напишут централизованный экзамен по русскому и белорусскому языкам, пишет sb.by.

В Министерстве образования Беларуси сказали, что варианты заданий строго засекречены:экзаменационные материалы доставят испытуемым прямиком из РИКЗ фельдъегерской службой.

Новые экзамены ученики будут сдавать не в стенах родных учреждений образования, а в специальных пунктах. Уже определены по стране 144 пункта, добираться в которые дети должны централизованно в сопровождении педагогов.

Логистика уже продумана, сформирован соответствующий график сбора ребят в школах и, соответственно, их прибытия в пункты ЦЭ.

Само испытание начнется в 11:00. Прибыть в пункт ЦЭ необходимо за час.

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