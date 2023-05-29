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Первый турслет работников здравоохранения Минска

Сменили белый халат на походный костюм. Врачи, медсестры и фельдшеры столицы впервые встретились на туристическом слете. В соревнованиях участвовали более сотни человек. Команды от каждого района Минска. В течение нескольких дней свои силы медработники испытывали в пешеходном туризме, фигурном управлении велосипедом, сплаве на байдарках, а также спортивном ориентировании и перетягивании каната.

Первое место взяла команда Московского района столицы. В перерывах между спортивными баталиями участники турслета демонстрировали свои способности в творческих конкурсах.

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