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Первый учебный день после зимних каникул. ГАИ усиливает контроль соблюдения ПДД

Столичная ГАИ в первый учебный день после зимних каникул усиливает контроль соблюдения водителями ПДД, в частности у подъездов к школам. Также инспекторы проверяют наличие автокресел при перевозке несовершеннолетних пассажиров.


В прошлом году в Минске в ДТП пострадали 57 детей

За прошлый год только в столице произошло 55 ДТП с участием детей, в результате которых 57 несовершеннолетних пассажиров получили травмы.

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