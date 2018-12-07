Первый умный павильон Белсоюзпечати начнет работать в Минске в начале следующей недели

Сейчас на проспекте Победителей специалисты завершают его установку. Там посетители смогут заряжать свои телефоны, пользоваться бесплатным вай-фаем. Также у павильона будет современная система оценки работы продавца - лайкер. Более того, в умном киоске покупатели смогут общаться с продавцом на разных языках, используя онлайн-переводчик.