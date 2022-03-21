Первый урок мужества Алексея Талая собрал 400 школьников

Уроки мужества для школьников Минска. В столице стартовал мотивационный проект Благотворительного фонда имени Алексея Талая и городской мэрии. В формате открытой встречи паралимпиец поделился своим опытом с учениками и студентами. На собственном примере рассказал, как развить силу свободы и добиваться поставленных целей. Затронули и тему дружбы, взаимоотношений в семье. Первый урок мужества собрал 400 школьников. Такие встречи будут проходить по четвергам в городском Дворце культуры.