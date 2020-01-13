Первый урожай огурцов собрали на севере страны

Рассказывает Ольга Масловская.





Потепление - экономия энергии в теплицах

На севере страны снимают первый урожай огурцов. Конечно, дело не в аномально теплой зиме. Речь идет об овощах, выращенных в теплицах. Благодаря лампам и обогреву там всегда лето.

Но за характером погоды овощеводы следят пристально. Ведь в мороз требуется больший расход энергии. Этой зимой по сравнению с прошлым годом даже экономят.

Кроме тепла культурам важен солнечный свет. Но в эти дождливые январские дни он в дефиците. 20 часов в сутки растения подсвечивают при помощи шести тысяч ламп мощностью 600 ватт.

Озимые культуры начинают откликаться на природное тепло

Минус один - плюс три. Температура в эти дни на севере Беларуси выше климатической нормы на 5 – 8 градусов. Синоптики констатируют: такой температурный фон характерен для третьей декады марта. Озимые культуры начинают откликаться на природное тепло.

В производственном кооперативе "Ольговское" под озимую пшеницу отдана 1000 гектаров. Столько же планируют засеять яровыми. Пока ситуация с посевами близка к норме.

Осложнить ситуацию могут внезапные сугробы: в незамерзшей почве при положительной температуре под снегом развивается плесень.