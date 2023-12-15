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Первый урожай зимних огурцов собрали в хозяйстве "Рассвет"

Первый урожай зимних огурцов собрали в хозяйстве "Рассвет"

Первый зимний урожай огурцов собрали в хозяйстве "Рассвет" Кировского района. Это результат масштабной реконструкции теплиц особыми лампами. Благодаря им процесс фотосинтеза не прекращается - этоособенность технологии круглогодичного выращивания.

Если раньше посадкой занимались в последних числах декабря, чтобы получить продукцию к концузимы, теперь старт в октябре. Всего в хозяйстве - полтора гектара огурцов. А первый урожай почти 300 тонн.

За год в "Рассвете" будут собирать по три урожая огурцов. Изучают и перспективу круглогодичного выращивания томатов.

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