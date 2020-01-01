Первый в истории Беларуси Венский бал во Дворце Независимости. Телеверсия в 19:00 на "Беларусь 1"

Запоминающимся событием этих дней стал первый в истории Беларуси Венский бал во Дворце Независимости. Он подарил массу эмоций и впечатлений участникам. А это почти 400 человек. В том числе и те, кто своими талантами и успехами прославляет страну. Виртуозными па удивляли министры. Атмосфера была неповторимой. Телеверсию изысканного Венского бала можно будет увидеть сегодня в 19:00 на телеканале "Беларусь 1".