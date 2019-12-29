Первый в истории Венский бал прошел во Дворце Независимости

И как принято в самой Австрии, мероприятие поддержал Президент! Венский бал в Минске прошел строго в соответствии с многовековыми традициями. Здесь и распорядитель бала, и танцмейстер - практически каждая репетиция при участии австрийских коллег. Такие строгие правила диктует ЮНЕСКО, ведь Венский бал внесен в список культурного наследия. Праздник открыла классическая часть - в бальной карте 6 танцев. Среди них хорошо известные полонез, венский вальс, полька. Зал Дворца Независимости объединил в величественных па почти 4 сотни человек, среди которых высшие должностные лица, министры, дипломаты, зарубежные гости. Но главное внимание, конечно, дебютантам - это 72 пары - молодые парни и девушки, кто получил приглашение на бал благодаря своим успехам в учебе, творчестве, спорте.







Обращаясь к гостям праздника, Александр Лукашенко отметил, что искусство открывает новые возможности для укрепления дружественных связей между народами и целыми государствами, и пообещал - Венский бал станет традиционным в Беларуси.



Почетный гость праздника - посол Австрии в Беларуси - после призналась, европейские бальные традиции гармонично вписались в белорусскую действительность, при этом приобрели национальный колорит. Но конечно, венский праздник особо запомнится его участникам, которые к выходу, пусть и не на паркет, готовились несколько месяцев.







Венский бал, действительно, прекрасная новая традиция, которая объединила красивых душой людей. А величие зала торжественных церемоний Дворца Независимости еще больше подчеркнулмасштаб праздника.



