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Первый в Минске аграрный класс откроется в новом учебном году

В Минске к новому учебному году откроется первый аграрный класс. Знакомить учащихся с биотехнологиями будут на базе обновленной 210-й школы. Это позволит учащимся по окончании общего среднего образования поступать в аграрный университет по целевому направлению, то есть без экзаменов.

В спецклассе на повышенном уровне будут изучать физику и математику, там также будет организован факультатив по введению в аграрную специальность, будут и практические занятия.

Мы планируем работу с Республиканским экологическим центром, с Академией БГАТУ, с тепличным комбинатом и молочным комбинатом.
Татьяна Микульчик, директор СШ № 210 г. Минска

Что касается школы, обновленный после капремонта объект готовят к вводу в эксплуатацию. Комиссия технадзора ежедневно следит за ходом выполнения работ. Уже завершено оснащение школы оборудованием и мебелью, модернизирована столовая и учебные классы, обновлены спортивный и актовый залы. В дополнение учащиеся получат хоккейную коробку и стадион с удобным покрытием, современные спортивные и детские площадки. Общее количество учащихся школы составит более 1,1 тыс. ребят.

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