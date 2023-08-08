Первый в Минске аграрный класс откроется в новом учебном году

В Минске к новому учебному году откроется первый аграрный класс. Знакомить учащихся с биотехнологиями будут на базе обновленной 210-й школы. Это позволит учащимся по окончании общего среднего образования поступать в аграрный университет по целевому направлению, то есть без экзаменов.

В спецклассе на повышенном уровне будут изучать физику и математику, там также будет организован факультатив по введению в аграрную специальность, будут и практические занятия.

Мы планируем работу с Республиканским экологическим центром, с Академией БГАТУ, с тепличным комбинатом и молочным комбинатом. Татьяна Микульчик, директор СШ № 210 г. Минска