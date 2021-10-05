Первый в мире киноэкипаж отправится в космос для съемок драматической киноленты

Съемки в невесомости! Уже через несколько часов первый в мире киноэкипаж отправится в космос.

Госкомиссия допустила к пуску "Союз", который выведет на орбиту корабль с новаторами. На МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Впервые в истории Россия начнет съемки художественного фильма за пределами нашей планеты.

Детали сюжета пока держат в секрете. Однако уже известно, что драматическая кинолента будет о девушке-враче, которая должна за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС, чтобы помочь пострадавшему космонавту. Его сыграет Олег Новицкий. Уроженец Беларуси сейчас возглавляет 65-ю миссию на МКС.