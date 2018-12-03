Первый в Витебской области многоквартирный дом с электрическим отоплением построили в Лиозно

Поддерживать комфортную температуру будут специальные регуляторы. Арендное жилье предоставили семьям молодых специалистов, которые работают в городском поселке. Сейчас рассматривается вопрос о применении специальных тарифов на электроэнергию для отопления в экспериментальном доме.

Все квартиры в новом доме двухкомнатные. К слову, проект включал благоустройство территории: возле дома есть стоянка для машин и игровая площадка.