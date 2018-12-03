ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Первый в Витебской области многоквартирный дом с электрическим отоплением построили в Лиозно

Поддерживать комфортную температуру будут специальные регуляторы. Арендное жилье предоставили семьям молодых специалистов, которые работают в городском поселке. Сейчас рассматривается вопрос о применении специальных тарифов на электроэнергию для отопления в экспериментальном доме.
Все квартиры в новом доме двухкомнатные. К слову, проект включал благоустройство территории: возле дома есть стоянка для машин и игровая площадка.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все