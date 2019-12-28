Первый Венский бал дали во Дворце Независимости

Буквально за несколько дней до Нового года во Дворце Независимости дают бал. Причем в этом году он впервые Венский. Сами австрийцы (как уже рассказывал наш Президент) давно положили глаз на Дворец, точнее, на зал торжественных церемоний, где проходят самые статусные мероприятия. Австрийская сторона выступила организатором, а наша - оказывала всяческое содействие. И надо сказать, что все получилось. Все прошло по канонам бальных традиций. Например, на главном Венском балу, который проходит в австрийской столице в Оперном театре, присутствовал лидер страны. Конечно, Венский бал в Минске поддержал и Александр Лукашенко. Причем не только своим присутствием, но и самым активным участием.



Наш обозреватель Илона Красутская совсем недавно вернулась с бала, она освещала это мероприятие. У нее прямо сейчас и узнаем все подробности. Что называется, сразу с бала на корабль, к вам, к нам, на Макаенка,9. На самом деле, даже не хотелось переодеваться, не хотелось расставаться с впечатлениями, атмосферой. А сам наряд, безусловно, хоть и внешний, но значимый атрибут очень красивого праздника, красивой традиции. Чтобы описать впечатления, кажется, не хватит прилагательных восхитительной степени. Настолько изысканнейшее мероприятие. Восторг, что называется, от самого порога: оформления Дворца, встречи гостей, а еще таких красивых одухотворенных лиц, улыбок, разговоров, вихрей танца и приглашенных артистов, а среди них были известные и белорусские, и австрийские.





Пригласили почти 4 сотни человек

И этот размах уже подчеркивает величие и масштаб зала торжественных церемоний, потому что он самый большой во Дворце Независимости. Его площадь 3238 квадратных метров, а высота от пола до потолка 18 метров. Можете представить, что новогодняя елка тоже претендует на рекорд. Кто же в списках приглашенных? Лучшие из лучших. Это наша одаренная и талантливая молодежь. И этот факт, что такую красивую традицию возродили в Беларуси, поддержала ее именно наша молодежь, такая творческая и духовная, что и в наше время такие мероприятия интересны, находят отклик и неподдельный интерес - хороший знак. Значит, традиции быть еще долго. Скажу, что танцевали сегодня не только студенты, но и высшие должностные лица, например, министры, Администрация Президента, дипломаты.

Опыт у них уже есть, можно было заметить, что мастерство они заметно усовершенствовали. Вальсировали, танцевали галоп, кадриль. Что долго рассказывать, предлагаю посмотреть, как это было.

Они точно в сказку попали. Несколько десятков шагов от временной гримерки "Белэкспо" и потом еще сотня от главных ворот до красной дорожки, ведущей в настоящий дворец, Дворец Независимости, на первый в Беларуси Венский бал. Погода добавила не только праздничного настроения, но и волнения, особенно девушкам. Тут уж задумаешься, что проще: идти по заснеженной дорожке на 10-сантиметровых шпильках или танцевать кадриль. Cловом, повод еще крепче держать под руку кавалера.

Балы в это праздничное время дают по всему миру

Чтобы считаться венскими, им вовсе необязательно проходить в столице Австрии, но очень важно соответствовать всем критериям: протокол, дресс-код, тайминг. Такие строгие правила диктует ЮНЕСКО, ведь Венский бал внесен в список нематериального культурного наследия.

Венский бал открывают дебютанты

Определить дебютантов на балу проще простого. 72 пары. Девушки исключительно в белоснежных платьях. В тон наряду маленький букет, диадема на голове. Юноши в черных фраках - таков обязательный дресс-код. Для остальных участниц бала сдержанная, но разнообразная палитра платьев. Мужчины в смокингах и мундирах. За всей этой внешней безупречной картинкой месяцы подготовки. На паркет они выходили репетировать после занятий, экзаменов, олимпиад,учились не только танцевать, но и хорошим манерам.

В процессе подготовки кому-то приходилось вальсировать после учебы, а кому-то после совещаний у Главы государства. Министры, парламент, Администрация, пресс-секретарь Президента, служба протокола и другие должностные лица. Мы чаще привыкли к их строгому дресс-коду. Сегодня же тон мероприятия другой, но ответственность не меньше. Ведь на тебя по-прежнему все смотрят.

А. Лукашенко принял участие в Венском бале

Венский бал в Минске прошел строго в соответствии с многовековыми традициями. Здесь и распорядитель бала, и танцмейстер. И как это принято в самой Австрии, мероприятие всегда поддерживает президент. Наш, Александр Лукашенко, рекламировал бал во Дворце Независимости еще задолго. И, конечно, приехал.

Бал открывает классическая часть - в бальной карте 6 танцев. Полонез, венский вальс, полька, галоп, левосторонний вальс и полночная кадриль. Но сначала все смотрят только на дебютантов, они открывают Венский бал. Увидим ли Главу государства не только в ложе почетных гостей, но и на паркете? Это, пожалуй, был самый часто задаваемый вопрос.Что поделать, такие нынче светские беседы.И это же бал! Сначала Президенту нужно согласно протоколу сказать несколько слов. У Александра Лукашенко они точно непротокольные. А вот репетировал ли Александр Григорьевич, точно не скажем, вряд ли у Главы государства было на это время. Но мы и весь Telegram-канал Первого знаем: у него и так отлично получается. В прошлом году мы это прекрасно видели. Так что танцуют все.

Классическая программа бала

На Венский бал в Минск приехало много гостей. Самый популярный исполнитель Австрии, занявший 3 место на "Евровидении" в прошлом году, Сезар Сэмпсон. Солистка Венской государственной оперы Зоряна Кушплер. У себя она родине она звезда, прямо как наша оперная дива Оксана Волкова. Кстати, просто красивая девушка удивляла еще и красотой своего голоса в сопровождении Президентского оркестра.





Произвольная часть Венского бала

Ча-ча-ча, румба, самба. Когда еще такое увидишь? Мастер-класс по фокстроту дают абсолютные чемпионы республики по спортивным бальным танцам Арина и Андрей Магдисюк. Глядя на синхронность па, кажется, раскрепостились все, даже те, кто говорил, что пока танцуют не очень.

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