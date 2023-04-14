Первый весенний пал сухой травы зарегистрирован в Беларуси

Первый весенний пал сухой травы зарегистрирован в Логойском районе, пишет sb.by.



Первый случай возгорания сухой растительности был зафиксирован 10 апреля. Большинство таких пожаров - результат человеческой беспечности при обращении с огнем.



Следует отметить, травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Огонь раздувается мгновенно, его очень сложно удержать и остановить. Палы сухой травы могут привести к возгораниям дачных построек, деревянных домов. Прошлогодняя трава быстро высыхает на сильном весеннем солнце и легко загорается от любой брошенной спички или сигареты.



В Беларуси выжигание сухой растительности запрещено законом. Согласно статье 15.57 Кодекса об административных правонарушениях за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.



Спасатели Логойского районного отдела по чрезвычайным ситуациям напоминают, необходимо быть осторожными при наведении порядка на территории частных жилых домов, дачах.



Фото:МЧС