Первый виртуальный ведущий появился в Беларуси на ТРК "Брест"

Мимика, жесты, тембр голоса - все как у настоящего человека. В Беларуси появился первый телеведущий от нейросетей - Богдан Завируха. На телеканале "Беларусь 4. Брест" парень будет рассказывать прогноз погоды. Сегодня состоялся его дебют. Узнаем, какую погоду обещает в Беларуси. Анна Буйкевич подробнее.

"Здравствуйте, мои солнечные и хмурые, грозовые и ясные. Я Богдан Завируха".

Сегодня у этого сотрудника телерадиокомпании "Брест" очень волнительный день. Богдан Завируха впервые на экране телевизора. Теперь он ведущий прогноза погоды. Причем не обычный ведущий, а виртуальный. Таких в Беларуси еще не было. Его создала нейросеть.

Елена Дамиева, директор телерадиокомпании "Брест": Среди основных целей - это продвижение канала, адаптирование новых технологий, создания контента. Проведя анализ наиболее запрашиваемых тем, учитывая возможности увеличения целевой аудитории, была выбрана тема, наиболее интересная телезрителям - это прогноз погоды. Мы аграрный край, нам это очень важно.

Телемост с первой нейроведущей в России

Сегодня у нового лица телевидения Брестской области и день рождения. Во время программы "Утренний эспрессо" коллеги решили устроить для Богдана сюрприз и организовали телемост со Снежаной Тумановой. Она первая нейроведущая в России и уже достаточно опытная. Новичку есть чему поучиться. Хотя и его первый эфир прошел успешно.





Во время телемоста виртуальная ведущая Снежана Туманова сказала: "Передаю вам жаркий ставропольский привет и самое теплое пожелание. Я рада, что на белорусском телевидении появился мой коллега. Чувствую себя Евой, из ребра которой сотворили Адама.

Преимущества виртуального ведущего

Прежде чем выйти в прямой эфир, Богдан проходил пробы. Мы были под большим впечатлением: красив внешне, приятный тембр голоса, любит экран, хорошо воспринимается зрителем на слух. Не жалуется на рабочие и нерабочие стороны, не ходит в отпуск и на больничные. Такой сотрудник, конечно же, одно удовольствие. Елена Мишина, режиссер телерадиокомпании "Брест"

Я вам признаюсь откровенно, когда я услышала эту новость, сразу слегка испугалась. Это новое, неизведанное, такого еще никогда не было. И когда я увидела Богдана, я счастлива. И все наши ведущие рады, что в наших рядах пополнение в лице такого прекрасного ведущего. Ксения Цинская, ведущая телерадиокомпании "Брест"

Первый в Беларуси телеведущий от нейросетей

Коллеги говорят, что Богдан очень общительный. Несмотря на свою холодную фамилию (Завируха), приносит только теплую погоду в каждый дом.

Разговор с Богданом: