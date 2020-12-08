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Первый встроенный в жилой дом детский сад появится в Бресте
У него будут свой отдельный вход и дворик с игровой площадкой. Новое учреждение откроют в строящемся микрорайоне. Он рассчитан на 75 мест. Всего 4 группы: 3 дошкольные и 1 ясельная. Многоэтажку со встроенным детским садом будет видно издалека: фасад дома украсили рисунком маленькой девочки с воздушным змеем. Претендовать на места здесь смогут маленькие жители всего микрорайона в порядке очереди.Сейчас строители приступили к отделочным работам. Открыть встроенный детский сад планируют в декабре-январе. Подобные проекты уже запланированы и в других жилых комплексах Бреста.
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